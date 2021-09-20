20 вересня в дрібному опті ціни мали тенеденцію до зниження

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 20 вересня 2021 р відзначалося незначне коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро не змінилася — 27.01 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день змінилася на 0.00% (1 коп/л) до 27.81 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.48% (-12 коп/л) до 25.02 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.01
|0.01
|0.09
|0.48
|Бензин А-95 євро
|27.81
|0.03
|0.44
|-0.05
|Дизельне пальне євро
|25.02
|-0.48
|4.01
|6.31
Довідково:
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