2021-09-20: Нафта дешевшає на тлі усунення проблем з видобутком в США

Обновлено: Сентябрь 20, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-09-20: Нафта дешевшає на тлі усунення проблем з видобутком в США

Нафтові ціни знижуються на тлі зміцнення долара США перед стартом дводенного засідання Федеральної резервної системи (ФРС).Про це пише Investing.com
Федрезерв на засіданні 21-22 вересня може закласти основу для скорочення обсягів викупу активів, що становить в даний час $ 120 млрд на місяць, вважають експерти, опитані Bloomberg.

«Очікування, пов’язані зі скороченням стимулів Федрезерву, чинять тиск на нафтовий ринок», — відзначає засновник консалтингової компанії Vanda Insights в Сінгапурі Вандана Харі.

Фактори, які підтримували ціни на нафту минулого тижня, зокрема, істотне зниження запасів сировини через повільне відновлення видобутку в Мексиканській затоці, сходять нанівець, зазначає вона.

Вартість листопадових ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:15 мск становила $ 74,8 за барель, що на $ 0,54 (0,72%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п’ятницю ці контракти подешевшали на $ 0,33 (0,4%) — до $ 75,34 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 71,35 за барель, що на $ 0,62 (0,86%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. У п’ятницю вартість цих контрактів опустилася на $ 0,64 (0,9%) — до $ 71,97 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 3,3%, WTI — на 3,2%.

Індекс, що розраховується ICE індекс, що відслідковує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), в понеділок додає 0,16%, більш широкий WSJ Dollar Index — 0,14%. зміцнення американської валюти робить сировинні товари, в тому числі, нафта, менш привабливими для інвесторів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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