АМКУ розпочав справу проти Київтеплоенерго

Північне міжобласне відділення Антимонопольного комітету України відкрило справу за фактом нарахування комунальним підприємством «Київтеплоенерго» (далі – КП «Київтеплоенерго», Підприємство) в період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 3 % річних та інфляційних втрат на суму боргу за опалення та гарячу воду.

Про це пише пресслужба АМКУ.

Раніше Північне відділення, відреагувавши на велику кількість скарг киян та народного депутата України щодо цього факту, за власною ініціативою дослідило дотримання Підприємством законодавства про захист економічної конкуренції.

Відділення встановило, що всупереч нормам, зазначеним у Прикінцевих та перехідних положеннях ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 530-IX, якими на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни, заборонено нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг, Підприємство відповідні нарахування та стягнення здійснювало.

Нагадаємо, карантинні заходи діяли на території України з 11 березня 2020 року до 31 серпня 2021 року. Наразі їх продовжено. Отже, КП «Київтеплоенерго» з самого початку карантину і до цього часу мало б утриматися від нарахування 3% річних та інфляційних втрат боржникам.

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