АМКУ розпочав справу проти Київтеплоенерго

Обновлено: Сентябрь 20, 2021. Тэги: ,

АМКУ розпочав справу проти Київтеплоенерго

Північне міжобласне відділення Антимонопольного комітету України відкрило справу за фактом нарахування комунальним підприємством  «Київтеплоенерго» (далі – КП «Київтеплоенерго», Підприємство) в період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 3 % річних та інфляційних втрат на суму боргу за опалення та гарячу воду.

Про це пише пресслужба АМКУ.

Раніше Північне відділення, відреагувавши на велику кількість скарг киян та народного депутата України щодо цього факту, за власною ініціативою дослідило дотримання Підприємством законодавства про захист економічної конкуренції.

Відділення встановило, що всупереч нормам, зазначеним у Прикінцевих та перехідних положеннях ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 530-IX, якими на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни, заборонено нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг, Підприємство відповідні нарахування та стягнення здійснювало.

Нагадаємо, карантинні заходи діяли на території України з 11 березня 2020 року до 31 серпня 2021 року. Наразі їх продовжено. Отже, КП «Київтеплоенерго» з самого початку карантину і до цього часу мало б утриматися від нарахування 3% річних та інфляційних втрат боржникам.

Читайте в «Терміналі», Європейський банк реконструкції і розвитку дасть КП «Київтеплоенерго» кредит в розмірі EUR140 млн на модернізацію системи теплопостачання Києва, зокрема реконструкцію ТЕЦ і окремих котелень, а також впровадження нової диспетчерсько-моніторингової системи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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