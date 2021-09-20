Газпром не забронював додаткові потужності ГТС України на жовтень

Російський експортер газу «Газпром» не став бронювати додаткові транзитні потужності через територію України на жовтень, згідно з даними угорської торгової платформи RBP.

Передає Прайм.

Всього на аукціоні в понеділок пропонувалося забронювати на жовтень транзитні потужності через Україну в обсязі 9,8 мільйона кубометрів газу на добу.

Газпром при цьому забронював на жовтень поточного 2021 року потужності трубопроводу «Ямал-Європа» на 31,3 мільйона кубів на добу із запропонованих 89,1 мільйона кубів, випливає з даних платформи GSA. Транзит проходитиме територією Польщі.

Раніше Термінал писав, що Україна готова продовжити контракт з Газпромом.