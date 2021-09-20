Герус: У новому законопроєкті про системи накопичення енергії не передбачено ніяких спеціальних «зелених» тарифів

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії.



Про це написав голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у «Телеграмм-каналі». Номер відповідного законопроекту 5436-д.

Відповідний законопроект дає визначення системам накопичення енергії (це такі крупні промислові «батарейки» або акумулятори) описує правила роботи відповідного ринку та врегульовує діяльність СНЕ при приєднанні до мереж НЕК «Укренерго» та розподільчих мереж обленерго.

«У законопроекті не передбачено, ніяких спеціальних «зелених» тарифів або інших державних дотацій чи субсидій. Робота СНЕ буде відбуватися на ринкових засадах, відповідно до правил 4-го Енергетичного Пакету, зокрема на ринку допоміжних послуг. Будівництво та розвиток СНЕ допоможе зробити українську енергосистему більш гнучкою, більш стійкою та надійною», — написав він.

«Термінал» писав, в Європі встановлено одну з найбільших систем накопичення енергії.