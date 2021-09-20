Герус: У новому законопроєкті про системи накопичення енергії не передбачено ніяких спеціальних «зелених» тарифів

Обновлено: Сентябрь 20, 2021. Тэги: ,

Герус: У новому законопроєкті про системи накопичення енергії не передбачено ніяких спеціальних «зелених» тарифів

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії.

Про це написав голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у «Телеграмм-каналі». Номер відповідного законопроекту 5436-д.

Відповідний законопроект дає визначення системам накопичення енергії (це такі крупні промислові «батарейки» або акумулятори) описує правила роботи відповідного ринку та врегульовує діяльність СНЕ при приєднанні до мереж НЕК «Укренерго» та розподільчих мереж обленерго.

«У законопроекті не передбачено, ніяких спеціальних «зелених» тарифів або інших державних дотацій чи субсидій. Робота СНЕ буде відбуватися на ринкових засадах, відповідно до правил 4-го Енергетичного Пакету, зокрема на ринку допоміжних послуг.  Будівництво та розвиток СНЕ допоможе зробити українську енергосистему більш гнучкою, більш стійкою та надійною», — написав він.

«Термінал» писав, в Європі встановлено одну з найбільших систем накопичення енергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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