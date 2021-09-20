ОПЗ може призупинити роботу

«Одеський припортовий завод» призупиняє свою роботу.

Про це написав перший заступник директора підприємства Микола Щурик на сторінці в Facebook.

«Одеський припортовий завод зупиняється. Факт, що «вікно можливостей» для стабілізації заводу закрилося. Кожна нова влада робить однакові помилки, намагаючись видавити з заводу все, що можливо… Сьогоднішній технічний стан заводу є найгіршим за останні роки», – написав Щурик.

Серед причин події він назвав «умисні і системні маніпуляції з конкурсами з відбору давальця».

Читайте в «Терміналі», президент Володимир Зеленський вважає, що державні пакети акцій у ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) готові для продажу на приватизаційних конкурсах.