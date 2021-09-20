Укртранснафта заявила про готовність запустити нафтопродуктопровод «Самара-Західний напрямок»

АТ «Укртранснафта» отримало усі необхідні документи для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок».

Про це пише пресслужба АТ.

Укртранснафта підписала із Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» терміном на 5 років. Відповідно до умов договору Укртранснафта має права та обов’язки щодо провадження господарської діяльності з транспортування, зберігання, перевалки на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродуктів. Також компанія зобов’язується впродовж 5 років забезпечувати не менше 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом.

Для управління нафтопродуктопроводом Укртранснафта створила у своїй організаційній структурі окремий департамент. До його складу ввійшли працівники Укртранснафти і ТОВ «Прикарпатзахідтранс» – провідні спеціалісти з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами.

«Термінал» писав, Укртранснафта підписала із Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» терміном на 5 років.