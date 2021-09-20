Введення акцизу на «зелену» електроенергію виключено із законопроекту

Комітет ВРУ з питань фінансової, податкової та митної політики у п’ятницю на засіданні проголосував за виключення із законопроекту №5600 введення акцизу на зелену енергетику в розмірі 3,2%.

Повідомляє Європейсько-українське енергетичне агентство.

«Введення акцизного податку 3,2% – це не найкращий показник для України. Через введення акцизу Україна втратить обличчя на міжнародній арені як країни, що підтримує розвиток “зеленої” енергетики», — наголосила на засіданні комітету директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк.

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