2021-09-21: Ціни на нафту зростають після трьох сесій зниження

Ціни на нафту підвищуються під час торгів після зниження майже на 1% за підсумками попередньої сесії.

Ціни демонструють зростання вперше за три сесії, пише Investing.com.

Підтримку котируванням надають ознаки, що частина виробничих потужностей в Мексиканській затоці не буде відновлена ​​протягом декількох місяців в зв’язку зі збитком, нанесеним ураганом «Іда», пише Trading Economics. Нафтокомпанія Royal Dutch Shell, найбільший виробник в регіоні, повідомила, що через пошкодження її перевалочна станція буде закрита до кінця поточного року.

Тим часом негативним фактором для ринку є ситуація з китайським забудовником China Evergrande Group.

Боргові проблеми Evergrande викликають у інвесторів побоювання з приводу стійкості відновлення китайської економіки.

Evergrande чекають процентні виплати за двома випусками облігацій в четвер, що стане ключовим тестом для її фінансового становища. Минулого тижня компанія повідомила про серйозні проблеми з ліквідністю і залученні консультантів для реструктуризації боргу. Забудовник затримує виплати банківських кредитів, а також платежі постачальникам і інвесторам, а у вихідні стало відомо, що він почав погашати борги перед власниками інвестпродуктов нерухомістю. Трейдери бачать високу ймовірність дефолту Evergrande.

Вартість листопадових ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:45 кск у вівторок становить $ 74,54 за барель, що на $ 0,62 (0,84%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подешевшали на $ 1,42 (1,88%) — до $ 73,92 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,81 (1,15%) $ 71,10 за барель. У понеділок вартість цих контрактів опустилася на $ 1,68 (2,3%) — до $ 70,29 за барель.