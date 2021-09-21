21 вересня ціни на АЗС нервово коливалися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 21 вересня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ в бік зростання.За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС знизилася на 0.00% (-1.0 коп/л) до 28.38 грн/л, бензину А-95 євро не змінилася — 30.29 грн/л. Дизельне пальне євро не змінилося в ціні — 28.88 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, 21 вересня 2021 р зріс змінився в ціні на 0.14 % (2.0 коп/л) до 17.04 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 56,3 %.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.38
|24.50
|-0.02
|-1.27
|Бензин А-95 євро
|30.29
|26.00
|0.02
|0.12
|Дизельне пальне Євро
|28.88
|23.49
|0.02
|1.02
|Зріджений газ
|17.04
|11.15
|0.14
|0.07
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