21 вересня в дрібному опті ціни коливалися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 21 вересня 2021 р відзначалося незначне коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро незначно змінилася на 0.23% (-6 коп/л) до 26.96 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день змінилася на 0.01% (-2 коп/л) до 27.79 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 0.17% (4 коп/л) до 25.25 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.96
|-0.23
|0.36
|0.25
|Бензин А-95 євро
|27.79
|-0.08
|0.47
|-0.10
|Дизельне пальне євро
|25.25
|0.17
|4.84
|7.26
Довідково:
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