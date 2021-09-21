Газпром не став бронювати додаткові транзитні потужності через Україну на жовтень

Газпром відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну, а також викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу «Ямал-Європа».
Про це свідчать підсумки аукціонів бронювання на жовтень, пише Інтерфакс.
Також Газпром забронював на жовтень потужності польської ділянки газопроводу «Ямал-Європа» в обсязі 31,4 млн куб. м на добу (запропоновано 89 млн куб. м / с), свідчать підсумки сесії бронювання на GSA Platform.
Газопровід «Ямал-Європа» протяжністю понад 2 тис. км може прокачувати до 33 млрд куб. м в рік. Польським 683-кілометровим ділянкою володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, і управляється національним газотранспортним оператором Gaz-System. Довгостроковий договір «Газпрому» на транзит через Польщу закінчився рік тому. З тих пір його потужності розподіляються на основі аукціонного бронювання. На газовий рік з жовтня 2020 по вересень 2021 року «Газпром» забронював потужності на річному аукціоні.