Газпром не став бронювати додаткові транзитні потужності через Україну на жовтень

Обновлено: Сентябрь 21, 2021. Тэги: , ,

Газпром не став бронювати додаткові транзитні потужності через Україну на жовтень

Газпром відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну, а також викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу «Ямал-Європа».

Про це  свідчать підсумки аукціонів бронювання на жовтень, пише Інтерфакс.

Також Газпром забронював на жовтень потужності польської ділянки газопроводу «Ямал-Європа» в обсязі 31,4 млн куб. м на добу (запропоновано 89 млн куб. м / с), свідчать підсумки сесії бронювання на GSA Platform.

Газопровід «Ямал-Європа» протяжністю понад 2 тис. км може прокачувати до 33 млрд куб. м в рік. Польським 683-кілометровим ділянкою володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, і управляється національним газотранспортним оператором Gaz-System. Довгостроковий договір «Газпрому» на транзит через Польщу закінчився рік тому. З тих пір його потужності розподіляються на основі аукціонного бронювання. На газовий рік з жовтня 2020 по вересень 2021 року «Газпром» забронював потужності на річному аукціоні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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