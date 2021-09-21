Головний виконавчий директор Нафтогазу йде з компанії

Головний виконавчий директор Нафтогазу Отто Ватерландер підтвердив, що написав листа наглядовій раді компанії, у якому зазначив, що «більше не відчуває, що може працювати ефективно» і має намір піти з компанії.

Передає Економічна правда.

За словами Ватерландера, «Нафтогаз» після зміни керівництва «не перебуває у стадії розвитку», після призначення керівником «Нафтогазу» «дуже велика кількість рішень заморожена».

«Я написав листа наглядовій раді компанії, у якому зазначив, що більше не відчуваю, що можу працювати ефективно. Я попросив її допомогти врегулювати цю ситуацію, тому що «Нафтогаз» повинен ухвалювати рішення щодо важливих речей, і йому потрібна ефективна виконавча команда.

Я поінформував наглядову раду, що в такій ситуації потрібне дієве рішення. Я розумію, що наглядова рада намагалася відсторонити Юрія Вітренка з посади голови правління, але вона цього не змогла зробити. Відповідно, щоб вирішити ситуацію, можливим рішенням стане моє звільнення», — підкреслив Ватерландер.

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