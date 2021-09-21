Норвезька компания збільшить газопостачання в Европу

На тлі різкого зростання цін на газ у Європі норвезька компанія Equinor оголосила, що з 1 жовтня збільшить обсяги експорту природного газу для країн континенту.
Передає Голос Америки.
Компанія Equinor є другим найбільшим постачальником газу в Європу після російського Газпрому.
«Equinor і партнери отримали дозвіл збільшити експортування газу з норвезького континентального шельфу», — повідомляє компанія, вказуючи на «незвичайні» умови на європейському газовому ринку в час наближення зими.
У повідомлення йдеться про збільшення на 2 мільярди кубометрів, що за підрахунками агентства Reuters означає зростання експорту з Норвегії на 2%.
Раніше Термінал писав, що представник Держдепу США не виключає нестачі газу в Європі взимку.