Норвезька компания збільшить газопостачання в Европу

На тлі різкого зростання цін на газ у Європі норвезька компанія Equinor оголосила, що з 1 жовтня збільшить обсяги експорту природного газу для країн континенту.

Передає Голос Америки.

Компанія Equinor є другим найбільшим постачальником газу в Європу після російського Газпрому.

«Equinor і партнери отримали дозвіл збільшити експортування газу з норвезького континентального шельфу», — повідомляє компанія, вказуючи на «незвичайні» умови на європейському газовому ринку в час наближення зими.

У повідомлення йдеться про збільшення на 2 мільярди кубометрів, що за підрахунками агентства Reuters означає зростання експорту з Норвегії на 2%.

Раніше Термінал писав, що представник Держдепу США не виключає нестачі газу в Європі взимку.