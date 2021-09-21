Представник Держдепу США не виключає нестачі газу в Європі взимку

Представник Держдепартаменту США Амос Хохштайн (Amos Hochstein) спрогнозував можливість нестачі газу в Європі в разі холодної зими, передає агентство Блумберг з посиланням на його заяву.

Пише Прайм.

«Якщо у нас зима буде холодніше, ніж зазвичай, мене турбує те, що у нас не буде достатньо газу для опалення в деяких частинах Європи», — цитує агентство слова Хохштайна.

Він зазначив, що в той час як деякі країни продовжать купувати газ за високою ціною, що склалася на ринку, інші можуть бути змушені нормувати ціну на паливо.

Крім того, Хохштайн підкреслив, що нестача газу буде пов’язана з низькими запасами і обмеженими поставками з Росії.

Раніше Термінал писав, шо Газпром не став бронювати додаткові транзитні потужності через Україну на жовтень.