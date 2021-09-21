Shell продає ConocoPhillips свій бізнес у бассейні Permian

Англо-голландська нафтогазова компанія Royal Dutch Shell підписала угоду про продаж свого нафтогазового бізнесу в басейні Permian американському нафтогазовому гігантові ConocoPhillips за 9,5 мільярда доларів.

Про це йдеться у повідомленні компанії, пише Прайм.

«Shell Enterprises LLC, дочірня компанія Royal Dutch Shell, досягла угоди про продаж свого бізнесу в Permian компанії ConocoPhillips, головному розробнику сланцевих родовищ в басейні, за 9,5 мільярда доларів грошовими коштами «, — йдеться в прес-релізі Shell.

Компанія уточнює, що угода відбудеться за умови отримання схвалення регулюючих органів.

Shell також зазначає, що грошові надходження будуть використані для додаткових розподілів серед акціонерів у розмірі 7 мільярдів доларів, а решта буде використана для подальшого зміцнення балансу. Продаж має відбутися до кінця року.

Royal Dutch Shell займається видобутком і переробкою вуглеводнів більш ніж в 70 країнах. Shell підкреслює, що поставляє енергоресурси споживачам в США понад 100 років.

Американська нафтогазова компанія ConocoPhillips була заснована в 1917 році і базується в Х’юстоні, штат Техас. Чисельність співробітників становить близько 10,8 тисячі осіб.

Читайте в «Терміналі» також, Нідерландський суд ухвалив постанову, що нафтовий гігант Royal Dutch Shell має скоротити викиди вуглецю на 45% до 2030 року в порівнянні з рівнями 2019 року.

