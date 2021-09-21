Рубрика | Украина

Shell продає ConocoPhillips свій бізнес у бассейні Permian

Обновлено: Сентябрь 21, 2021. Тэги: , , ,

Shell продає ConocoPhillips свій бізнес у бассейні Permian

Англо-голландська нафтогазова компанія Royal Dutch Shell підписала угоду про продаж свого нафтогазового бізнесу в басейні Permian американському нафтогазовому гігантові ConocoPhillips за 9,5 мільярда доларів.

Про це йдеться у повідомленні компанії, пише Прайм.

«Shell Enterprises LLC, дочірня компанія Royal Dutch Shell, досягла угоди про продаж свого бізнесу в Permian компанії ConocoPhillips, головному розробнику сланцевих родовищ в басейні, за 9,5 мільярда доларів грошовими коштами «, — йдеться в прес-релізі Shell.

Компанія уточнює, що угода відбудеться за умови отримання схвалення регулюючих органів.

Shell також зазначає, що грошові надходження будуть використані для додаткових розподілів серед акціонерів у розмірі 7 мільярдів доларів, а решта буде використана для подальшого зміцнення балансу. Продаж має відбутися до кінця року.

Royal Dutch Shell займається видобутком і переробкою вуглеводнів більш ніж в 70 країнах. Shell підкреслює, що поставляє енергоресурси споживачам в США понад 100 років.

Американська нафтогазова компанія ConocoPhillips була заснована в 1917 році і базується в Х’юстоні, штат Техас. Чисельність співробітників становить близько 10,8 тисячі осіб.

Читайте в «Терміналі» також, Нідерландський суд  ухвалив постанову, що нафтовий гігант Royal Dutch Shell має скоротити викиди вуглецю на 45% до 2030 року в порівнянні з рівнями 2019 року. 

Автор:

(Всего статей: 18970)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: