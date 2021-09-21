У Мінфіні заявляють про зростання залежності Енергоатому від позикового капіталу

Обновлено: Сентябрь 21, 2021. Тэги: , ,

У Мінфіні заявляють про зростання залежності Енергоатому від позикового капіталу

ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2020 році збільшив коефіцієнт заборгованості, і до 2024 року зниження залежності підприємства від позикового капіталу не очікується, а отже, в 2022 році компанія може отримати збиток у 542 млн грн.

Про це йдеться в аналітичній записці Міністерства фінансів про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету у 2022 році.

«ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2022 році за базового сценарію може отримати прибуток у 4,238 млрд грн, а за песимістичного – збиток у 542 млн грн», — йдеться в аналітичній записці.

Зазначається, що у 2020 році відбулось збільшення коефіцієнта заборгованості ДП «НАЕК «Енергоатом» на 9 відсоткових пунктів, що свідчить про значне зростання залежності підприємства від позикового капіталу та зниження його спроможності фінансувати свою діяльність за рахунок власних коштів.

«У 2021 – 2024 роках за обома сценаріями зниження залежності підприємства від позикового капіталу не очікується», – зазначається у документі.

Читайте в «Терміналі», чистий прибуток ДП «НАЕК «Енергоатом» за липень дорівнює понад 600 млн грн. За сім місяців 2021 року чистий дохід Енергоатома від реалізації продукції становить 28 млрд грн, валовий прибуток дорівнює 3,3 млрд грн, пише пресслужба Енергоатома.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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