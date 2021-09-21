У Мінфіні заявляють про зростання залежності Енергоатому від позикового капіталу

ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2020 році збільшив коефіцієнт заборгованості, і до 2024 року зниження залежності підприємства від позикового капіталу не очікується, а отже, в 2022 році компанія може отримати збиток у 542 млн грн.

Про це йдеться в аналітичній записці Міністерства фінансів про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету у 2022 році.

«ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2022 році за базового сценарію може отримати прибуток у 4,238 млрд грн, а за песимістичного – збиток у 542 млн грн», — йдеться в аналітичній записці.

Зазначається, що у 2020 році відбулось збільшення коефіцієнта заборгованості ДП «НАЕК «Енергоатом» на 9 відсоткових пунктів, що свідчить про значне зростання залежності підприємства від позикового капіталу та зниження його спроможності фінансувати свою діяльність за рахунок власних коштів.

«У 2021 – 2024 роках за обома сценаріями зниження залежності підприємства від позикового капіталу не очікується», – зазначається у документі.

Читайте в «Терміналі», чистий прибуток ДП «НАЕК «Енергоатом» за липень дорівнює понад 600 млн грн. За сім місяців 2021 року чистий дохід Енергоатома від реалізації продукції становить 28 млрд грн, валовий прибуток дорівнює 3,3 млрд грн, пише пресслужба Енергоатома.

