2021-09-22: Ціна на нафту зростає на даних про скорочення запасів у США

Трейдери стурбовані тим, що відновлення видобутку США в Мексиканській затоці після урагану Іда відбувається повільніше, ніж прогнозувалося, пише The Wall Street Journal.

Про це пише Investing.com.

«Загальні втрати виробництва в американській частині Мексиканської затоки у вересні зараз оцінюються приблизно в 790 тис. Барелів на добу, що вище наших очікувань», — відзначають аналітики Rystad Energy.

Листопадові ф’ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:07 кск подорожчали на $ 0,82 (на 1,1%) — до $ 75,18 за барель. У вівторок їх ціна виросла на $ 0,44 (на 0,6%) і склала на закриття $ 74,36 за барель.

Котирування ф’ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці виросли на $ 0,81 (на 1,15%) — до $ 71,3 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна збільшилася на $ 0,35 (на 0,5%) і склала $ 70,49 за барель.

Американський інститут нафти (API) у вівторок повідомив про те, що запаси нафти в Штатах за минулий тиждень впали на 6,1 млн барелів, бензину — на 432 тис. Барелів і дистилятів — на 2,7 млн ​​барелів.