2021-09-22: Ціна на нафту зростає на даних про скорочення запасів у США

Обновлено: Сентябрь 22, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-09-22: Ціна на нафту зростає на даних про скорочення запасів у США

Трейдери стурбовані тим, що відновлення видобутку США в Мексиканській затоці після урагану Іда відбувається повільніше, ніж прогнозувалося, пише The Wall Street Journal.

Про це пише Investing.com.

«Загальні втрати виробництва в американській частині Мексиканської затоки у вересні зараз оцінюються приблизно в 790 тис. Барелів на добу, що вище наших очікувань», — відзначають аналітики Rystad Energy.

Листопадові ф’ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:07 кск подорожчали на $ 0,82 (на 1,1%) — до $ 75,18 за барель. У вівторок їх ціна виросла на $ 0,44 (на 0,6%) і склала на закриття $ 74,36 за барель.

Котирування ф’ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці виросли на $ 0,81 (на 1,15%) — до $ 71,3 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна збільшилася на $ 0,35 (на 0,5%) і склала $ 70,49 за барель.

Американський інститут нафти (API) у вівторок повідомив про те, що запаси нафти в Штатах за минулий тиждень впали на 6,1 млн барелів, бензину — на 432 тис. Барелів і дистилятів — на 2,7 млн ​​барелів.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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