Катар не планує повертатися в ОПЕК

Катар не планує повертатися до складу Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК), країна спеціалізується на видобутку газу.

Про це заявив міністр енергетики Катару Саад Аль-Каабі, пише АНГІ.

«Ми — газова країна, ми — мала країна з видобутку нафти. Тому для нас немає сенсу продовжувати залишатися в ОПЕК. І це рішення переглядати не будемо», — сказав він.

У грудні 2018 року міністр енергетики Катару заявив, що країна прийняла рішення покинути ОПЕК з 1 січня 2019 року. Він пояснював, що Катар вирішив покинути ОПЕК після аналізу можливостей зміцнення позицій на світовій арені. Це технічний і стратегічний крок, не пов’язаний з політичним і економічним бойкотом Катару, який влітку 2017 року оголосили Саудівська Аравія, ОАЕ і сім інших країн. За словами Саад Аль-Каабі, Катар планував зосередитися на розвитку та збільшенні виробництва СПГ.

«Термінал» писав, Україна спільно з Катаром розвиватиме ринок LNG. Так, серед перспективних напрямків співпраці двох держав: середньо- та довгострокові контракти LNG, будівництво заводів LNG/LPG та розвиток транспорту на природному газі, інвестиції у газотранспортну систему, нафтопереробну промисловість та український видобуток вуглеводнів.

