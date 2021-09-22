22 вересня на Придніпровській ТЕС відключено від мережі єдиний працюючий блок №9 через свищ на поверхні нагріву котла.
Повідомляє ДТЕК Придніпровська ТЕС.
Енергетики станції оперативно розпочали ремонтні роботи для усунення причин збою та відновлення роботи станції. Зараз на запланованому середньому ремонті знаходиться 10-тий енергоблок.
Відключення енергоблока №9 ДТЕК Придніпровської ТЕС не вплинуло на енергопостачання регіону. Відключення споживачів немає.
Для компенсації потужностей та забезпечення стабільної роботи енергосистеми, ДТЕК Енерго планує включити корпуси блоку №5 на Криворізькій ТЕС.
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