Нафтогаз не наживається на «народному» газі — Вітренко

Обновлено: Сентябрь 22, 2021. Тэги: , , ,

Нафтогаз не наживається на «народному» газі — Вітренко

НАК «Нафтогаз України» систематично витрачає більше реальних грошей на видобуток газу, ніж отримує від реалізації видобутого газу, а різниця традиційно покривалася за рахунок перш за все надходжень від транзиту або фінансувалася за рахунок кредитів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова правління компанії Юрій Вітренко, коментуючи заяву головного виконавчого директора з трансформації НАК «Нафтогаз України» Отто Ватерландера про собівартість видобутку природного газу нібито 1 грн/куб. м.

«На жаль, як і очікувалося, наразі розкручуються неправдиві слова непрофесійного і ображеного працівника «Нафтогазу», що собівартість видобутку становить 1 грн за кубометр. І зараз це будуть використовувати популісти з усіх таборів, що, мовляв, наживаються на «народному» газі», – пише Вітренко.

За його словами, навіть в бухгалтерській звітності операційна собівартість, яка є тільки частиною повної собівартості, є в рази вище.

«Найактуальніші цифри по собівартості будуть розкриті з публікацією звітності за перше півріччя, підготовку якої повинні завершити найближчим часом, і потім вона повинна бути підтверджена міжнародними аудиторами», – заявив глава правління НАК.

Він також нагадав, що «Нафтогаз» завчасно уклав договори на реалізацію газу для потреб населення за фіксованою річною оптовою ціною, переважно на рівні 7,4 грн, в той час як спотові ринкові ціни досягають 30 грн за кубометр.

«Ми робимо максимум можливого для забезпечення фінансової сталості всього ланцюга поставок газу – від розвідки до кінцевого споживача. Тому «Нафтогаз» не наживається на «народному» газі», – підкреслив Юрій Вітренко, додавши, що компанія відповідально ставиться до забезпечення населення природним газом, означає як покриття поточної собівартості видобутку, так і капіталовкладення у майбутній видобуток газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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