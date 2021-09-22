У парламенті створено міжфракційне депутатське об’єднання «Енергоефективна Україна»

21 вересня заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк оголосила про створення у Парламенті міжфракційного депутатського об’єднання «Енергоефективна Україна».
Про це пише пресслужба Держенергоефективності.
«Це гарний сигнал про те, що в парламенті зростає увага до питань підвищення енергоефективності економіки України. Консолідація депутатів різних фракцій має активізувати законодавчу роботу у цій сфері», — прокоментував голова Держенергоефективності Валерій Безус і висловив сподівання, що новостворене об’єднання cприятиме продуктивній співпраці різних гілок влади для розробки і прийняття дієвих законодавчих рішень, які сприятимуть енергетичній модернізації країни.
Міжфракційне об’єднання «Енергоефективна Україна» створив народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко. Жодних коментарів щодо нового утворення він наразі не надав.