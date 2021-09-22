УЕБ: Ціна газу на біржі сягнула рекорду

«Українська енергетична біржа» фіксувала стартову ціну газу на рівні 30 480 грн., що на 23,39 % більше.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Стартові ціни ресурсів мали тенденцію до підвищення до четверга. Найбільше підвищення стартової ціни було зафіксоване на ресурс листопада в ГТС, станом на 16 вересня середня стартова ціна на продаж складала 30 480 грн., що на 23,39 % більше, ніж 13 вересня. Дана тенденція прослідковувалася і на інші ресурси», — йдеться у повідомленні.

Минулого тижня тривала торгівля ресурсом, вересня, жовтня та листопада. Загалом заявки на купівлю та продаж природного газу формували 11 компаній. Серед них Нафтогаз Трейдинг, Крафт Енерджи, Укренергоекспорт, ПГНК тощо.

Торгівля була активнішою до кінця тижня і, у більшій мірі – ресурсом жовтня.

«На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки в усіх сегментах, в ГТС та ПСГ. Загалом протягом тижня реалізовано 95 тис. куб. м. Найбільша реалізація газу відбулася на Within-Day в ГТС. Протягом тижня на короткостроковому ринку було зафіксовано збільшення ціни. На найвищому піку, в четвер, вона складала на Within-Day в ГТС 25751 грн., знизившись до 25500 у п’ятницю», — розповіли в УЕБ.

«Термінал» писав, УЕБ: Стартова ціна газу на біржі перевищила 23 тис. грн за 10 тис. куб.