УЕБ: Ціна газу на біржі сягнула рекорду

Обновлено: Сентябрь 22, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: Ціна газу на біржі сягнула рекорду

«Українська енергетична біржа» фіксувала стартову ціну газу на рівні 30 480 грн., що на 23,39 % більше.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Стартові ціни ресурсів мали тенденцію до підвищення до четверга. Найбільше підвищення стартової ціни було зафіксоване на ресурс листопада в ГТС, станом на 16 вересня середня стартова ціна на продаж складала 30 480 грн., що на 23,39 % більше, ніж 13 вересня. Дана тенденція прослідковувалася і на інші ресурси», — йдеться у повідомленні.

Минулого тижня тривала торгівля ресурсом, вересня, жовтня та листопада. Загалом заявки на купівлю та продаж природного газу формували 11 компаній. Серед них Нафтогаз Трейдинг, Крафт Енерджи, Укренергоекспорт, ПГНК тощо.

Торгівля була активнішою до кінця тижня і, у більшій мірі – ресурсом жовтня.

«На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки в усіх сегментах, в ГТС та ПСГ. Загалом протягом тижня реалізовано 95 тис. куб. м. Найбільша реалізація газу відбулася на Within-Day в ГТС. Протягом тижня на короткостроковому ринку було зафіксовано збільшення ціни. На найвищому піку, в четвер, вона складала на Within-Day в ГТС 25751 грн., знизившись до 25500 у п’ятницю», — розповіли в УЕБ.

«Термінал» писав, УЕБ: Стартова ціна газу на біржі перевищила 23 тис. грн за 10 тис. куб.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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