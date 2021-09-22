УЕБ: Понад 50 компаній взяли участь в аукціоні, ініційованому біржею

Обновлено: Сентябрь 22, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: Понад 50 компаній взяли участь в аукціоні, ініційованому біржею

На Українській енергетичній біржі відбувся аукціон з продажу електричної енергії.

Ініціаторами виступили ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Центренерго», які у підсумку реалізували 1546,3 тис. Мвт-год. та 32,37 тис. Мвт-год. відповідно, пише пресслужба УЕБ.

На продаж виставлено 6 позицій базового навантаження з різними періодами постачання до березня 2022 року.

За результатами аукціону ВП «Енергоатом-Трейдинг» реалізував весь обсяг, 1 546 300 МВт-год., під час першого та другого етапу торгів за середньозваженою ціною 2 174.57 грн./ МВт-год. Загалом укладено 30 угод та визначено 16 переможців.

ПАТ «Центренерго» реалізувало 32 370 із 435 550 МВт-год. базового навантаження. Середньозважені ціни, що сформувались в результаті аукціону: 2 000 грн/МВт-год. за графіком постачання з 01.01.2022 по 31.03.2022; 2 150 грн/МВт-год. з 01.10.2021 по 31.12.2021; 2 120 грн/МВт-год. з 01.10.2021 по 31.03.2022 та 2 137.57 грн/МВт-год. з 01.10.2021 по 31.10.2021 р. Загалом укладено 14 угод та визначено 3 переможця.

Загалом у аукціоні взяли участь 54 компанії. Активність учасників аукціону зумовила підняття ціни продажу за лот, і як наслідок – зростання ціни продажу по кожній позиції. Під час аукціону було подано більше 550 зустрічних пропозицій.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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