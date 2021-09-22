Україна може розмістити об’єкти вітроенергетики на чорноморському узбережжі

Україна може розмістити великі об’єкти вітрової енергетики на чорноморському узбережжі, які можуть виконувати роль енергетичних хабів для енергетичних систем сусідніх країн.

Про це сказав заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час зустрічі групи високого рівня з розвитку енергетичних мереж у Центральній та Південно-Східній Європі (CESEC).

«Кліматичні умови України обумовлюють розташування великих об’єктів вітрової енергетики переважно на чорноморському узбережжі Запорізької та Херсонської областей України. Морські вітропарки, що можуть бути розташовані в шельфовій частині Чорного моря, можуть виконувати роль енергетичних хабів, тобто з’єднувати енергетичні системи України, Румунії, Болгарії та Туреччини», – зазначив Демченков.

При цьому важливим аргументом на користь України є те, що українська генерація електрогенерації є переважно низьковуглецевою.

«Викиди вуглецю в Україні вже зараз суттєво нижчі за середньоєвропейські. На сьогоднішній день вже майже 70% генерації України можна вважати чистою енергією», – вважає Демченков.

Заступник міністра також підкреслив важливість співпраці країн регіону у водневій енергетиці для Європи в цілому.

«ЄС опрацьовується можливість створення єдиної газової інфраструктури для транспортування водню в рамках проекту Hydrogen Backbone. Долучення України до цього процесу буде сприяти розвитку водневого виробництва та реалізації частини Європейської водневої стратегії, де Україні відведено місце партнера з постачання відновлюваного водню», – заявив заступник міністра.

За результатами засідання Група високого рівня CESEC схвалила оновлений План дій з електроенергетики щодо пріоритетних інфраструктурних проектів.

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