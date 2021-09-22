Україна може розмістити об’єкти вітроенергетики на чорноморському узбережжі

Обновлено: Сентябрь 22, 2021. Тэги: , ,

Україна може розмістити об’єкти вітроенергетики на чорноморському узбережжі

Україна може розмістити великі об’єкти вітрової енергетики на чорноморському узбережжі, які можуть виконувати роль енергетичних хабів для енергетичних систем сусідніх країн. 

Про це сказав заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час зустрічі групи високого рівня з розвитку енергетичних мереж у Центральній та Південно-Східній Європі (CESEC).

«Кліматичні умови України обумовлюють розташування великих об’єктів вітрової енергетики переважно на чорноморському узбережжі Запорізької та Херсонської областей України. Морські вітропарки, що можуть бути розташовані в шельфовій частині Чорного моря, можуть виконувати роль енергетичних хабів, тобто з’єднувати енергетичні системи України, Румунії, Болгарії та Туреччини», – зазначив Демченков.

При цьому важливим аргументом на користь України є те, що українська генерація електрогенерації є переважно низьковуглецевою.

«Викиди вуглецю в Україні вже зараз суттєво нижчі за середньоєвропейські. На сьогоднішній день вже майже 70% генерації України можна вважати чистою енергією», – вважає Демченков.

Заступник міністра також підкреслив важливість співпраці країн регіону у водневій енергетиці для Європи в цілому.

«ЄС опрацьовується можливість створення єдиної газової інфраструктури для транспортування водню в рамках проекту Hydrogen Backbone. Долучення України до цього процесу буде сприяти розвитку водневого виробництва та реалізації частини Європейської водневої стратегії, де Україні відведено місце партнера з постачання відновлюваного водню», – заявив заступник міністра.

За результатами засідання Група високого рівня CESEC схвалила оновлений План дій з електроенергетики щодо пріоритетних інфраструктурних проектів.

Читайте в «Терміналі», Міністерство енергетики розробило і винесло на громадське обговорення законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на ринкових засадах».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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