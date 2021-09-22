Українська ГТС готова транспортувати вдвічі більше газу, ніж обидва «потоки» разом — ОГТСУ

Україна може вирішити газову «цінову кризу» Європи – наша ГТС готова транспортувати майже вдвічі більші обсяги газу, аніж газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Річна потужність української ГТС становить 146 млрд куб. м газу, натомість обидві нитки російських газопроводів – усього 55 млрд куб. м газу на рік.



Так генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон прокоментував ціновий стрибок, пов’язаний зі штучним дефіцитом блакитного палива, на газовому ринку Європи, пише пресслужба ОГТСУ.

«Транзит – це елемент енергетичної та мілітарної безпеки не лише України, а й усієї Європи. Ми інвестуємо багато коштів в ремонт інфраструктури, технічне обслуговування, навчання фахівців. Тому українська ГТС є надійною і безпечною, і ми готові надавати додаткові потужності прокачування газу у розмірі, що перевищує «Північний потік-2». Тобто сьогоднішні потреби Європи ми можемо задовільнити наявними потужностями в Україні, без російського газопроводу», – зазначив Макогон.

Як зазначив керівник ОГТСУ, Україна ніколи не підводила європейських споживачів і постачання газу жодного разу не переривалось з вини України.

«Термінал» писав, на початку 2021 року «Газпром», згідно з умовами транзитного контракту, знизив обсяги транспортування газу українською ГТС зі 180-185 млн куб. м на добу до 124 млн куб. м на добу.

