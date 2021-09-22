Рубрика | Украина

Українська ГТС готова транспортувати вдвічі більше газу, ніж обидва «потоки» разом — ОГТСУ

Обновлено: Сентябрь 22, 2021. Тэги: ,

Українська ГТС готова транспортувати вдвічі більше газу, ніж обидва «потоки» разом — ОГТСУ

Україна може вирішити газову «цінову кризу» Європи – наша ГТС готова транспортувати майже вдвічі більші обсяги газу, аніж газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Річна потужність української ГТС становить 146 млрд куб. м газу, натомість обидві нитки російських газопроводів – усього 55 млрд куб. м газу на рік.

Так генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон прокоментував ціновий стрибок, пов’язаний зі штучним дефіцитом блакитного палива, на газовому ринку Європи, пише пресслужба ОГТСУ.

«Транзит – це елемент енергетичної та мілітарної безпеки не лише України, а й усієї Європи. Ми інвестуємо багато коштів в ремонт інфраструктури, технічне обслуговування, навчання фахівців. Тому українська ГТС є надійною і безпечною, і ми готові надавати додаткові потужності прокачування газу у розмірі, що перевищує «Північний потік-2». Тобто сьогоднішні потреби Європи ми можемо задовільнити наявними потужностями в Україні, без російського газопроводу», – зазначив Макогон.

Як зазначив керівник ОГТСУ, Україна ніколи не підводила європейських споживачів і постачання газу жодного разу не переривалось з вини України.

«Термінал» писав, на початку 2021 року «Газпром», згідно з умовами транзитного контракту, знизив обсяги транспортування газу українською ГТС зі 180-185 млн куб. м на добу до 124 млн куб. м на добу.

Автор:

(Всего статей: 18982)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: