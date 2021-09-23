2021-09-23: Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США

Обновлено: Сентябрь 23, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-09-23: Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США

Ціни на нафту продовжують рости в четвер вранці на даних Міненерго США про зниження запасів цієї сировини в країні майже до трирічного мінімуму.

Про це свідчать дані торгів, пише Investing.com.

Станом на 9:14 вартість листопадових ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 76,39 за барель, що на $ 0,2 (0,26%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $ 72,43 за барель, що на $ 0,20 (0,28%) вище підсумкового значення попередньої сесії.

Нафтові інвестори продовжують оцінювати дані щодо комерційних запасів нафти в США (виключаючи стратегічний резерв), які за тиждень, що завершився 17 вересня, знизилися на 3,5 мільйона барелів, або на 0,8% – до 414 мільйонів барелів, оновивши мінімум з жовтня 2018 року.

Однак, на думку аналітиків S & P Global Platts, яке наводить газета Wall Street Journal, ознаки надлишкової пропозиції близькосхідної нафти на азіатському ринку можуть обмежити майбутній прибуток від нафти.

«Непродані об’єми близькосхідної нафти можуть вплинути на настрої в останні кілька днів листопадового циклу поставок», – додали експерти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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