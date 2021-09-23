Гарантований покупець вже оплатив половину «зеленої» електроенергії, виробленої у серпні

Державне підприємство «Гарантований покупець» продовжує оплачувати електроенергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) та підвищувати рівень розрахунків з виробниками. Новий платіж виконали 23 вересня 2021 року.
Повідомляє Гарантований покупець.
Підприємство сплатило за «зелену» електроенергію серпня 300 млн грн. Таким чином, електроенергія вказаного періоду оплачена на 50,5 %, що у грошовому еквіваленті дорівнює понад 3 млрд грн.
У повідомлені наголошується, що здійснити 100-відсоткові розрахунки за «зеленим» тарифом Гарантований покупець зможе після повної оплати з боку НЕК «Укренерго» послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.
Раніше Термінал писав, що Гарантований покупець продав на УЕБ «зелену» електроенергію жовтня майже на півмільярда гривень.