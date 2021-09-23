Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки вартості бензину і дизпалива

Мінекономіки визначило на третю декаду вересня середню вартість 1 літра дизпалива в 22,59 грн, 1 літра бензинів — 26,17 грн.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Середню вартість палива визначили на підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України».
Відповідно, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин не має перевищувати 31,17 грн/л, на дизпаливо — 29,59 грн/л.
Порівняно з другою декадою вересня середня ціна на бензин знизилась на 44 коп/л, на дизпаливо зросла на 27 коп/л.
«Термінал» писав, Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.