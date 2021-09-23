Міненерго затвердило порядок обов’язкового продажу електроенергії тільки на аукціонах 

Кабінет міністрів на засіданні ухвалив розроблену Міністерством енергетики постанову «Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами».

Про це повідомляє пресслужба міністрества.

Відтепер виробники електричної енергії, незалежно від форми власності (окрім тих виробників, яким встановлено «зелений» тариф та виробників електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку), здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами виключно на електронних аукціонах.

Таким чином створюються рівні умови для торгівлі електричною енергією на ринку двосторонніх договорів для всіх категорій виробників електричної енергії.

«Нові правила стимулюватимуть і виробників, і споживачів зосереджуватись на довгострокових контрактах. Споживачі отримуватимуть електроенергію за стабільною ціною впродовж тривалого періоду, виробники – можливість фінансового збалансування підприємств та реалізацію довгострокових планів розвитку компаній», – зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні, що відбулося 6 серпня 2021 року, прийняла низку рішень, які направлені на подальшу лібералізацію ринку електричної енергії.