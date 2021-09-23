На Одеському НПЗ вибухонебезпечни водень

Підприємство ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» в тому стані, в якому перебуває нині, є техногенно-екологічною загрозою для Одеської області.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації.

Заслухавши аналітичну доповідь провідного експерта на ринку виробництва нафтопродуктів Геннадія Гуцу, щодо стану ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, дійшли висновків, що підприємство, в тому стані, в якому перебуває нині, є техногенно-екологічною загрозою для Одеської області.

Геннадій Гуцу відзначив, що за рівнем техногенної безпеки, Одеський нафтопереробний завод є одним з найкритичніших об’єктів Одеської області. Простій підприємства протягом десяти років, відсутність будь-якого процесу з належного його утримання, відсутність заходів з утилізації наявних, промислових відходів, призвели до надто критичної ситуації, яка може призвести до катастрофічних наслідків екологічного та пожежного характеру.

«Наразі на території заводу сконцентровано дуже багато вибухонебезпечних та пожежонебезпечних залишків нафтопродуктів. Окрему увагу хотів б приділити й тому факту, що практично у всіх заводських резервуарах, в трубопроводах, в технологічному обладнанні є наявність так званого пірофорного заліза – це залишки нафтопродуктів з частинами металу цих конструкцій, що вступили через значну кількість часу в реакцію та представляють собою досить важку тягучу масу, що має можливість самозайматися при певних умовах» – зазначив Геннадій Гуцу.

За його словами, на заводі знаходяться під робочим тиском 6 булітів, у яких, за попередньою оцінкою, міститься від 70 до 80 тонн водню, що є вибухонебезпечним газом, і в разі його вибуху може буде пошкоджена територія в радіусі 500 – 600 метрів, про можливі катастрофічні наслідки його й годі говорити.

«У складі, що до речі й до нині не охороняється, знаходиться (за візуальною оцінкою) біля 1000 тонн чешуірованої сірки – це один з побічних продуктів нафтопереробки, що також має властивість самозапалення при певних умовах. Окрему небезпеку складає і газове господарство – в резервуари якого зливався скраплений газ, що вироблявся у процесі нафтопереробки. На разі, за рештками технологічного обладнання та манометрів, можна зробити висновок, що там, очевидно, є робочий тиск газоподібних та рідких вуглеводородів. На території заводу знаходяться очисні споруди, куди в процесі виробництва скидалися рештки, які містять нафту. Також звертаю увагу членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, на те, що завод знаходиться на горі, яка пронизана штольнями та катакомбами. Під час простою заводу вони не тампонірувалися, не виконувалася їх спеціальна заливка зміцнюючими розчинами, а під час війни та після неї – туди скидалися рештки продуктів після нафтоперегонки. При певних умовах все це може спалахнути та призвести до непоправних екологічних та техногенних наслідків» – додав Геннадій Гуцу.

За оцінкою експерта, зупинка заводу проводилась стихійно, без дотримання вимог технологічного регламенту та виробничих інструкцій по зупинці такого роду виробництв на довготривалий період.

За результатами обговорення комісія вирішила ситуацію навколо ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» попередньо визначити як надзвичайну ситуацію (техногенного характеру).