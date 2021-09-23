Нафтогаз отримав заявки на газопостачання за трирічними контрактами від майже 70% виробників тепла

Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» станом на 23 вересня отримала заявки та пакети документів для підписання трирічних угод постачання газу від 68,6% виробників тепла, що отримували паливо від Нафтогазу в попередньому опалювальному сезоні.

Інформує Нафтогаз.

Наразі до «Нафтогаз Трейдингу» звернулися 738 виробників тепла. При цьому з 647 підприємствами угоди вже підписані (зареєстровані у реєстрі споживачів ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на інформаційній платформі Оператора ГТС). В тому числі з приблизно 220 великих підприємств ТКЕ, що здійснюють централізоване опалення у містах та можуть стати клієнтами «Нафтогаз Трейдингу», до компанії звернулися 170 підприємств, з яких 158 вже отримують газ.

Щодо решти заявок – триває перевірка документів та процедура комплаєнсу, низка потенційних контрагентів ще працює над отриманням необхідної згоди від своїх засновників (міських, обласних рад).

Компанія пропонує підприємствам ТКЕ та ОСББ укласти трирічні угоди на постачання газу за довгостроковою ринковою ціною. Ціна газу на перший рік становить 7,42 грн за куб.м (з 1 червня 2021 року до 31 травня 2022 року, з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи).

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