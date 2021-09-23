Польська PGNIG отримала право на участь у сертифікації Nord Stream 2 AG

Польська нафтогазова компанія PGNiG заявила, що отримала право брати участь у процедурі сертифікації оператора газопроводу «Північний потік-2» і під час неї буде доводити, що компанія Nord Stream 2 AG не може бути незалежним оператором.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) надало PGNiG і її німецькій дочірній компанії PGNiG Supply & Trading GmbH право участі в процедурах сертифікації для «Північного потоку-2», – йдеться в повідомленні.

«Заявка на сертифікацію по моделі ITO, подана Nord Stream 2 AG, показує, що швейцарська компанія як і раніше прагне отримати регуляторні привілеї …. У процесі сертифікації ми будемо прагнути до того, щоб власник «Північного потоку-2» не зміг уникнути застосування вимог про поділ власності, доступ третіх сторін і прозорі тарифи, які враховують вартість всього трубопроводу», – заявив глава PGNiG Павло Маєвський.

За його словами, польська компанія «буде послідовно доводити, що Nord Stream 2 AG не відповідає формальним і істотним вимогам до оператора трубопроводу, зокрема тим, що стосуються безпеки поставок і корпоративної структури компанії».

«Термінал» писав, Польща розраховує на стабільні поставки природного газу після закінчення контракту з Газпромом, заявив голова правління польського нафтогазового концерну PGNiG Павло Маєвський в ході міжнародного економічного форуму в польському Карпачі.

