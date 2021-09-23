Уряд схвалив проведення аудиту у «Нафтогазі»

Обновлено: Сентябрь 23, 2021. Тэги: ,

Уряд схвалив проведення аудиту у «Нафтогазі»

Уряд надав доручення НАК «Нафтогаз України» створити умови для здійснення Державною аудиторською службою заходів державного фінансового контролю діяльності компанії та її філій.

Про це йдеться у проекті розпорядження уряду «Деякі питання здійснення заходів державного фінансового контролю щодо акціонерного товариства НАК «Нафтогаз України» та господарських товариств, підприємств, філій, представництв, управління якими здійснює «Нафтогаз».

Документ було схвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Зазначається, що «Нафтогаз» повинен допустити посадових осіб Держаудитслужби до здійснення заходів державного контролю.

Пояснюється, що реалізація акта допоможе перевірити додержання «Нафтогазом» у 2017-2021 роки законодавства у сфері видобутку, постачання та реалізації природного газу — зокрема, для забезпечення ресурсом населення та суб’єктів господарювання, які виробляють тепло.

«Термінал» писав, НАК «Нафтогаз України» систематично витрачає більше реальних грошей на видобуток газу, ніж отримує від реалізації видобутого газу, а різниця традиційно покривалася за рахунок перш за все надходжень від транзиту або фінансувалася за рахунок кредитів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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