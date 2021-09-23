Уряд схвалив проведення аудиту у «Нафтогазі»

Уряд надав доручення НАК «Нафтогаз України» створити умови для здійснення Державною аудиторською службою заходів державного фінансового контролю діяльності компанії та її філій.
Про це йдеться у проекті розпорядження уряду «Деякі питання здійснення заходів державного фінансового контролю щодо акціонерного товариства НАК «Нафтогаз України» та господарських товариств, підприємств, філій, представництв, управління якими здійснює «Нафтогаз».
Документ було схвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.
Зазначається, що «Нафтогаз» повинен допустити посадових осіб Держаудитслужби до здійснення заходів державного контролю.
Пояснюється, що реалізація акта допоможе перевірити додержання «Нафтогазом» у 2017-2021 роки законодавства у сфері видобутку, постачання та реалізації природного газу — зокрема, для забезпечення ресурсом населення та суб’єктів господарювання, які виробляють тепло.
«Термінал» писав, НАК «Нафтогаз України» систематично витрачає більше реальних грошей на видобуток газу, ніж отримує від реалізації видобутого газу, а різниця традиційно покривалася за рахунок перш за все надходжень від транзиту або фінансувалася за рахунок кредитів.