Вітренко: Участь PGNiG в сертифікації Nord Stream 2 AG допоможе відкласти запуск ПП-2

Обновлено: Сентябрь 23, 2021. Тэги: , ,

Вітренко: Участь PGNiG в сертифікації Nord Stream 2 AG допоможе відкласти запуск ПП-2

Участь польської компанії PGNiG в сертифікації Nord Stream 2 AG означає, що російський газопровід «Північний потік-2» ще не скоро буде введений в експлуатацію.

Про це написав голова  «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

«Після вчорашнього рішення німецького регулятора допустити наших польських колег у процес розгляду заявки оператора« Північного потоку-2 »на сертифікацію, взагалі з тим, як ми спільно боремося проти нього, шанси на те, що цей газопровід запрацює в комерційному режимі найближчим часом не такі вже й високі », — пише він на сторінці в Facebook.

У PGNiG вважають, що Nord Stream 2 AG не відповідає висунутим до сертифікації вимогам і мають намір довести непридатність компанії на роль оператора проекту. Польська сторона заявляє, що введення трубопроводу в експлуатацію до отримання остаточного рішення про сертифікацію буде порушенням законодавства Німеччини і Євросоюзу (ЄС).

«Термінал» писав, Польська нафтогазова компанія PGNiG заявила, що отримала право брати участь у процедурі сертифікації оператора газопроводу «Північний потік-2» і під час неї буде доводити, що компанія Nord Stream 2 AG не може бути незалежним оператором.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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