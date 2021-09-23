Вітренко: Участь PGNiG в сертифікації Nord Stream 2 AG допоможе відкласти запуск ПП-2

Участь польської компанії PGNiG в сертифікації Nord Stream 2 AG означає, що російський газопровід «Північний потік-2» ще не скоро буде введений в експлуатацію.

Про це написав голова «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

«Після вчорашнього рішення німецького регулятора допустити наших польських колег у процес розгляду заявки оператора« Північного потоку-2 »на сертифікацію, взагалі з тим, як ми спільно боремося проти нього, шанси на те, що цей газопровід запрацює в комерційному режимі найближчим часом не такі вже й високі », — пише він на сторінці в Facebook.

У PGNiG вважають, що Nord Stream 2 AG не відповідає висунутим до сертифікації вимогам і мають намір довести непридатність компанії на роль оператора проекту. Польська сторона заявляє, що введення трубопроводу в експлуатацію до отримання остаточного рішення про сертифікацію буде порушенням законодавства Німеччини і Євросоюзу (ЄС).

«Термінал» писав, Польська нафтогазова компанія PGNiG заявила, що отримала право брати участь у процедурі сертифікації оператора газопроводу «Північний потік-2» і під час неї буде доводити, що компанія Nord Stream 2 AG не може бути незалежним оператором.