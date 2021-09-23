Започатковано проект водневого коридору з України до Німеччини

Спільна ініціатива «Центральноєвропейський водневий коридор» спрямована на створення водневої «магістралі» у Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів постачання водню в Україні, яка має гарні умови для виробництва зеленого водню, через Словаччину і Чехію в райони підвищеного попиту в ЄС.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Водневий коридор також дозволить транспортувати водень з виробничих підприємств до споживачів водню в Чеській Республіці та Словаччині.

Серед компаній-учасників – EUSTREAM (компанія-оператор ГТС Словаччини), Оператор ГТС України (ОГТСУ), NET4GAS (компанія-оператор ГТС Чехії) і OGE (провідна компанія-оператор ГТС Німеччини).

Організатори проєкту вважають, що Центрально-Європейський водневий коридор може бути створений частково за рахунок перепрофілювання існуючої газової інфраструктури у поєднанні з цільовими інвестиціями в нові спеціалізовані водневі трубопроводи та компресорні станції. Це дозволить забезпечити транспортування водню на великі відстані за доступною ціною.

Організатори проєкту вже приступили до вивчення можливості технічної реалізації створення Центрально-Європейського водневого коридору для транспортування чистого водню в обсязі до 120 ГВт-год на день.

Читайте у Терміналі: Водень не замінить транзит природного газу в найближчій перспективі — ОГТСУ.