2021-09-24: Ціна на Brent досягла трирічного максимуму

Ціни на нафту помірно підвищуються, при цьому ф’ючерси на WTI знаходяться на максимумі з 2 серпня.

Вартість листопадових ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:13 кск становила $ 77,41 за барель, що на $ 0,16 (0,21%) вище за ціну на закриття попередньої сесії, пише Investing.com.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $ 1,06 (1,4%) — до $ 77,25 за барель, максимального рівня з середини липня.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 73,37 за барель, що на $ 0,07 (0,1%) вище підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 1,07 (1,5%) — до $ 73,30 за барель.

Підтримку ринку надають зростаючий попит на паливо і опубліковані раніше на цьому тижні дані про скорочення запасів нафти в США, пише Trading Economics. Також в центрі уваги трейдерів залишається ситуація з відновленням видобутку в Мексиканській затоці після урагану «Іда». На сьогодні не відновлена ​​робота близько 16% нафтовидобувних потужностей в регіоні. Додатковим драйвером зростання цін на нафту є дефіцит поставок природного газу, зокрема в Європі, який може вплинути на енергетичний комплекс в цілому в зимовий період, пише Bloomberg.

Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS). очікує, що це може призвести до підйому цін на нафту до $ 90 за барель. Тим часом експерти Bank of America (NYSE: BAC) (BofA) прогнозують, що видобуток нафти в США в наступному році збільшиться на 800 тис. барелів на добу (б/д).