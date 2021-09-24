2021-09-24: Ціна на Brent досягла трирічного максимуму

Обновлено: Сентябрь 24, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-09-24: Ціна на Brent досягла трирічного максимуму

Ціни на нафту помірно підвищуються, при цьому ф’ючерси на WTI знаходяться на максимумі з 2 серпня.

Вартість листопадових ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:13 кск становила $ 77,41 за барель, що на $ 0,16 (0,21%) вище за ціну на закриття попередньої сесії, пише Investing.com.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $ 1,06 (1,4%) — до $ 77,25 за барель, максимального рівня з середини липня.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 73,37 за барель, що на $ 0,07 (0,1%) вище підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 1,07 (1,5%) — до $ 73,30 за барель.

Підтримку ринку надають зростаючий попит на паливо і опубліковані раніше на цьому тижні дані про скорочення запасів нафти в США, пише Trading Economics. Також в центрі уваги трейдерів залишається ситуація з відновленням видобутку в Мексиканській затоці після урагану «Іда». На сьогодні не відновлена ​​робота близько 16% нафтовидобувних потужностей в регіоні. Додатковим драйвером зростання цін на нафту є дефіцит поставок природного газу, зокрема в Європі, який може вплинути на енергетичний комплекс в цілому в зимовий період, пише Bloomberg.

Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS). очікує, що це може призвести до підйому цін на нафту до $ 90 за барель. Тим часом експерти Bank of America (NYSE: BAC) (BofA) прогнозують, що видобуток нафти в США в наступному році збільшиться на 800 тис. барелів на добу (б/д).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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