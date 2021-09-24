Кличко заявив, що уряд має зафіксувати ціну газу для бюджетних установ

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що уряд повинен зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн за 1 куб м. замість ринкових 35 гривень.

Про це пише пресслужба мера.

«Столиця, як і інші міста, готується розпочати опалювальний сезон. Технічно ми готові. Але, як ви знаєте, є інші виклики, які роблять ситуацію близькою до критичної. Високі ціни на газ, перекладені на місцеве самоврядування тарифи, з відсутністю законодавчої бази для забезпечення роботи теплопостачальних компаній. Асоціація міст України запропонувала центральній владі конкретні рішення, що дозволять вчасно розпочати постачання тепла та гарячої води населенню», — сказав Кличко.

За словами мера Києва, місцевим бюджетам має бути погашена різниця в тарифах минулих років і закладена компенсація на майбутнє. Зокрема, у вигляді збільшення на 5% зарахування ПДФО – щоб зберегти тарифи на тепло та гарячу воду для населення на рівні минулого опалювального сезону.

Раніше «Термінал» писав, ринкова ціна на газ для субсидіантів та пільговиків ― це також економія для державного бюджету України. З квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться.

