Рубрика | Украина

Кличко заявив, що уряд має зафіксувати ціну газу для бюджетних установ

Обновлено: Сентябрь 24, 2021. Тэги: , ,

Кличко заявив, що уряд має зафіксувати ціну газу для бюджетних установ

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що уряд повинен зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн за 1 куб м. замість ринкових 35 гривень.

Про це пише пресслужба мера.

«Столиця, як і інші міста, готується розпочати опалювальний сезон. Технічно ми готові. Але, як ви знаєте, є інші виклики, які роблять ситуацію близькою до критичної. Високі ціни на газ, перекладені на місцеве самоврядування тарифи, з відсутністю законодавчої бази для забезпечення роботи теплопостачальних компаній. Асоціація міст України запропонувала центральній владі конкретні рішення, що дозволять вчасно розпочати постачання тепла та гарячої води населенню», — сказав Кличко.

За словами мера Києва, місцевим бюджетам має бути погашена різниця в тарифах минулих років і закладена компенсація на майбутнє. Зокрема, у вигляді збільшення на 5% зарахування ПДФО – щоб зберегти тарифи на тепло та гарячу воду для населення на рівні минулого опалювального сезону.

Раніше «Термінал» писав, ринкова ціна на газ для субсидіантів та пільговиків ― це також економія для державного бюджету України. З квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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