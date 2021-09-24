Нафтогаз завершує розвідку газу на Чорноморському шельфі

Розвідка газу на Чорноморському шельфі вийшла на новий етап.

У «Нафтогазі» повідомили, що там переходять до геологічних досліджень, передає «Перший Діловий».

У компанії зазначили, що для розробки родовищ та створення інфраструктури будуть потрібні інвестиції. Оскільки у «Нафтогазу» грошей на це немає — компанія відкрита для потенційної співпраці з інвесторами.

У НАК не стали більш детально коментувати процес розвідки та пообіцяли, що публічно представлять результати досліджень через декілька місяців. Дослідницькі роботи з розвідки газу виконує норвезька компанія Petroleum Geo-Services. Підсумком її роботи має стати 3D-сейсмічний рельєф дна всього родовища.

«Термінал» писав, Нафтогаз вважає, що інвестиції вже в перший рік робіт на чорноморському шельфі можуть сягнути до 40 млн дол.

