ОПЕК представить 28 вересня щорічну доповідь по світовому нафтовому ринку

Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК) 28 вересня в форматі відеоконференції представить щорічну доповідь World Oil Outlook (WOO).
Генсек ОПЕК Мухаммед Баркіндо повідомить основні висновки доповіді і покаже відео, що містить ключові ідеї публікації, пише АНГІ.
World Oil Outlook вперше був опублікований в 2007 році. Доповідь містить огляд і аналіз світового нафтового і енергетичного ринку, а також пропонує оцінку різних сценаріїв розвитку нафтової галузі в середньостроковій і в довгостроковій перспективі. У доповіді 2021 року буде представлений довгостроковий прогноз до 2045 року.
Читайте в «Терміналі», країни, що входять в угоду ОПЕК +, вирішили не нарощувати видобуток нафти понад заплановані рівнів.