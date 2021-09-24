Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що країна готова до опалювального сезону, тарифи не зростатимуть.

«До опалювального сезону країна готова. Технічна готовність регіонів вже становить понад 90%», — сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, пише Інтерфакс.

За його словами, запаси газу в сховищах вже перевищують 18,5 млрд куб. м, «планомірно йде підготовка до їх збільшення».

«Як і минулого року, ми спокійно пройдемо цей період, країна буде з теплом», — запевнив прем’єр.

Він зазначив, що тарифи на тепло і гарячу воду не повинні рости, уряд буде допомагати в цьому місцевій владі.

«Ціна на газ для підприємств теплокомуненерго рости не буде і залишиться на такому ж рівні (близько 7,4 грн / куб. М), що дозволить не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду, а тарифи на електроенергію з 1 жовтня будуть знижені для більшості громадян, для інших залишаться незмінними «, — сказав Шмигаль.

«Термінал» писав, регіони України технічно готові до старту опалювального сезону на понад 90%.

