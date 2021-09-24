Укренерго сертифікувало систему накопичення енергії на Запорізькій ТЕС

Обновлено: Сентябрь 24, 2021. Тэги: ,

Укренерго сертифікувало систему накопичення енергії на Запорізькій ТЕС

Укренерго збільшило сертифікований обсяг резервів підтримки частоти (РПЧ) та автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ) Запорізької ТЕС.

Вперше в Україні надавати резерв підтримки частоти обсягом ±1 МВт зможе система накопичення енергії (СНЕ), встановлена на Запорізькій ТЕС, пише пресслужба НЕК.

Випробування показали, що СНЕ відповідає вимогам до допоміжних послуг передбачених, Кодексом системи передачі.

Решту додаткових обсягів було сертифіковано на енергоблоках №2 та №4 Запорізької ТЕС, а саме ±31 МВт РПЧ та ±65 МВт аРВЧ.

У підсумку обсяги РПЧ, які Запорізька ТЕС зможе надати енергосистемі, зросли з ±32 МВт до ±63 МВт (з них ±1 МВт — СНЕ) та аРВЧ — з ±90 МВт до ±155 МВт.

У торговій зоні ОЕС України 18 електростанцій можуть надавати енергосистемі ДП. Сумарний обсяг сертифікованих РПЧ складає ±270 МВт, аРВЧ — на завантаження або розвантаження 1714 МВт, з них симетричних — ±978 МВт, ручних РВЧ — на завантаження 4091 МВт і на розвантаження 4040 МВт, резервів заміщення (РЗ) — на завантаження або розвантаження 4840 МВт.

«Термінал» писав, за інформацією представника Запорізької ТЕС, на підприємстві було створено об’єктову комісію, яка разом з представниками Міністерства енергетики України та ПрАТ «НЕК «Укренерго» оглянула обладнання, описала розвиток подій та склала Протокол робочого засідання членів комісії з розслідування технологічного порушення, що сталося на ВП «Запорізька ТЕС».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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