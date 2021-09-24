Укренерго сертифікувало систему накопичення енергії на Запорізькій ТЕС

Укренерго збільшило сертифікований обсяг резервів підтримки частоти (РПЧ) та автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ) Запорізької ТЕС.

Вперше в Україні надавати резерв підтримки частоти обсягом ±1 МВт зможе система накопичення енергії (СНЕ), встановлена на Запорізькій ТЕС, пише пресслужба НЕК.

Випробування показали, що СНЕ відповідає вимогам до допоміжних послуг передбачених, Кодексом системи передачі.

Решту додаткових обсягів було сертифіковано на енергоблоках №2 та №4 Запорізької ТЕС, а саме ±31 МВт РПЧ та ±65 МВт аРВЧ.

У підсумку обсяги РПЧ, які Запорізька ТЕС зможе надати енергосистемі, зросли з ±32 МВт до ±63 МВт (з них ±1 МВт — СНЕ) та аРВЧ — з ±90 МВт до ±155 МВт.

У торговій зоні ОЕС України 18 електростанцій можуть надавати енергосистемі ДП. Сумарний обсяг сертифікованих РПЧ складає ±270 МВт, аРВЧ — на завантаження або розвантаження 1714 МВт, з них симетричних — ±978 МВт, ручних РВЧ — на завантаження 4091 МВт і на розвантаження 4040 МВт, резервів заміщення (РЗ) — на завантаження або розвантаження 4840 МВт.

«Термінал» писав, за інформацією представника Запорізької ТЕС, на підприємстві було створено об’єктову комісію, яка разом з представниками Міністерства енергетики України та ПрАТ «НЕК «Укренерго» оглянула обладнання, описала розвиток подій та склала Протокол робочого засідання членів комісії з розслідування технологічного порушення, що сталося на ВП «Запорізька ТЕС».

