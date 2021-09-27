Goldman Sachs підвищив цільову ціну нафти до $ 90 за барель

Обновлено: Сентябрь 27, 2021. Тэги: ,

Goldman Sachs підвищив цільову ціну нафти до $ 90 за барель

Goldman Sachs підвищив цільову ціну на нафту з $80 до $90 за барель, пославшись на триваючий вплив урагану Іда на поставки, в той час як попит продовжує зростати, особливо в Азії.

Передає Investing

Світовий попит на нафту знову наближається до рівнів, що існували до COVID. Затори на дорогах у Китаї швидко відновилися після літнього спаду. Спад у глобальному масштабі, викликаний Delta, виявився меншим, ніж спочатку побоювалися аналітики.

Ціна листопадового ф’ючерсу на нафту Brent досягала на торгах 27 вересня позначки $79,52 за барель. Це максимум з травня 2018 року. Вартість ф’ючерсу на нафту WTI збільшилася до $ 75,33 за барель — це максимум з жовтня 2018 року. Листопадовий ф’ючерс на газ додає більше 4%. У понеділок він наблизився до вересневого піку ($5,6500), досягнувши $5,4260.

Читайте у Терміналі: Нафта марки Brent перевищила ціну 2018 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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