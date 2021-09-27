Goldman Sachs підвищив цільову ціну нафти до $ 90 за барель

Goldman Sachs підвищив цільову ціну на нафту з $80 до $90 за барель, пославшись на триваючий вплив урагану Іда на поставки, в той час як попит продовжує зростати, особливо в Азії.

Передає Investing

Світовий попит на нафту знову наближається до рівнів, що існували до COVID. Затори на дорогах у Китаї швидко відновилися після літнього спаду. Спад у глобальному масштабі, викликаний Delta, виявився меншим, ніж спочатку побоювалися аналітики.

Ціна листопадового ф’ючерсу на нафту Brent досягала на торгах 27 вересня позначки $79,52 за барель. Це максимум з травня 2018 року. Вартість ф’ючерсу на нафту WTI збільшилася до $ 75,33 за барель — це максимум з жовтня 2018 року. Листопадовий ф’ючерс на газ додає більше 4%. У понеділок він наблизився до вересневого піку ($5,6500), досягнувши $5,4260.

Читайте у Терміналі: Нафта марки Brent перевищила ціну 2018 року.