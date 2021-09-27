Кабмін призначив нове правління «Нафтогазу»

Кабінет міністрів призначив нове правління НАК «Нафтогаз України».

Перед цим Кабмін взяв на себе повноваження наглядової ради НАК. За інформацією РБК-Україна, рішення прийнято 27 вересня.

Зокрема, Кабмін припинив повноваження членів правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи та Ярослава Теклюка.

Кабмін обрав членами правління «Нафтогазу» Маврикія Калугіна, радника голови правління з питань видобутку газу; Владислава Воловика, радника голови правління; Олену Бойченко, директора з Управління персоналом та соціальної політики «Групи Нафтогаз»; Романа Чумака, голову казначейських операцій «Групи Нафтогаз» — начальника казначейського департаменту.

За інформацією РБК-Україна, Кабмін зібрався, звільнив трьох членів наглядової ради НАК від держави, таким чином отримавши право виконувати функції наглядової ради. Після цього Кабмін вніс зміни до правління, звільнивши двох членів, які там залишалися, і призначивши чотирьох.

«Термінал» писав, уряд надав доручення НАК «Нафтогаз України» створити умови для здійснення Державною аудиторською службою заходів державного фінансового контролю діяльності компанії та її філій.