Кабмін призначив нове правління «Нафтогазу»

Обновлено: Сентябрь 27, 2021. Тэги: , ,

Кабмін призначив нове правління «Нафтогазу»

Кабінет міністрів призначив нове правління НАК «Нафтогаз України».

Перед цим Кабмін взяв на себе повноваження наглядової ради НАК. За інформацією РБК-Україна, рішення прийнято 27 вересня.
Зокрема, Кабмін припинив повноваження членів правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи та Ярослава Теклюка.

Кабмін обрав членами правління «Нафтогазу» Маврикія Калугіна, радника голови правління з питань видобутку газу; Владислава Воловика, радника голови правління; Олену Бойченко, директора з Управління персоналом та соціальної політики «Групи Нафтогаз»; Романа Чумака, голову казначейських операцій «Групи Нафтогаз» — начальника казначейського департаменту.

За інформацією РБК-Україна, Кабмін зібрався, звільнив трьох членів наглядової ради НАК від держави, таким чином отримавши право виконувати функції наглядової ради. Після цього Кабмін вніс зміни до правління, звільнивши двох членів, які там залишалися, і призначивши чотирьох.

«Термінал» писав, уряд надав доручення НАК «Нафтогаз України» створити умови для здійснення Державною аудиторською службою заходів державного фінансового контролю діяльності компанії та її філій.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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