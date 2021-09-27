Кандидат на пост канцлера ФРН висловися за гарантії Україні у зв’язку із запуском Північного потоку-2

Кандидат на пост канцлера Німеччини від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц, відповідаючи на питання про Північний потік-2 на прес-конференції в Берліні, підкреслив, що всім сторонам необхідно взяти на себе гарантії у зв’язку із запуском газопроводу, а Україна повинна зберегти роль транзитера російського газу в Європу.

Передає Прайм.

«Що стосується питання про даний газопровід, будівництво якого завершено, то мова йде про те, щоб зараз всі подбали щоби гарантії, пов’язані з експлуатацією, були прийняті. До цих гарантій відноситься, що Україна залишиться країною-транзитером, що ми переконалися в тому, що постачання газу не загрожують деяким країнам у Східній Європі з боку Росії», — сказав Шольц.

Він зазначив, що Німеччина «доклала значних зусиль» для того, щоб такі гарантії були дані і «на них можна було покластися».

Раніше Термінал писав, що Президент призначив Єрмака головним у боротьбі із наслідками ПП-2.