Пріоритетом промислової політики України визначено декарбонізацію

Обновлено: Сентябрь 27, 2021. Тэги: , ,

Пріоритетом промислової політики України визначено декарбонізацію

У проект Закону України «Про державну промислову політику» одним із напрямків розвитку промислової політики Мінстратегпром заклав екологічність, що передбачає декарбонізацію (пом’якшення наслідків зміни клімату).

Повідомляє Урядовий портал.

За словами віце-прем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського, ідеться, зокрема, про активізацію та підвищення ефективності впровадження ресурсозберігаючих та природоохоронних технологій, освоєння новітніх технологій альтернативної енергетики та поширення використання відновлювальних джерел енергії, удосконалення економічного механізму забезпечення екологічної рівноваги у регіонах і країні в цілому. Окрім того, Україна активно працює над імплементацією європейських вимог у сфері енергоефективності та «зеленої» енергетики.

Уруський наголосив, що до 2050 року в Україні електроенергія має становити більше половини енергії, що використовується в промисловості, тоді як у 2019 році її частка була приблизно 25%.

«Нові технології не лише дадуть змогу зменшити використання вуглецевих енергоносіїв, а й допоможуть використовувати енергію у виробничих процесах більш ефективно. Впровадження нових технологій відіграватиме важливу роль, особливо у найбільш енерго- та вуглецевоємних галузях», – додав міністр.

Читайте у Терміналі: Для «зеленого переходу» України потрібні інвестиції на 100 млрд доларів — Вітренко.

Автор:

(Всего статей: 19016)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: