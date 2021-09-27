Пріоритетом промислової політики України визначено декарбонізацію

У проект Закону України «Про державну промислову політику» одним із напрямків розвитку промислової політики Мінстратегпром заклав екологічність, що передбачає декарбонізацію (пом’якшення наслідків зміни клімату).

Повідомляє Урядовий портал.

За словами віце-прем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського, ідеться, зокрема, про активізацію та підвищення ефективності впровадження ресурсозберігаючих та природоохоронних технологій, освоєння новітніх технологій альтернативної енергетики та поширення використання відновлювальних джерел енергії, удосконалення економічного механізму забезпечення екологічної рівноваги у регіонах і країні в цілому. Окрім того, Україна активно працює над імплементацією європейських вимог у сфері енергоефективності та «зеленої» енергетики.

Уруський наголосив, що до 2050 року в Україні електроенергія має становити більше половини енергії, що використовується в промисловості, тоді як у 2019 році її частка була приблизно 25%.

«Нові технології не лише дадуть змогу зменшити використання вуглецевих енергоносіїв, а й допоможуть використовувати енергію у виробничих процесах більш ефективно. Впровадження нових технологій відіграватиме важливу роль, особливо у найбільш енерго- та вуглецевоємних галузях», – додав міністр.

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