Регулятор планує продовжити заборону на імпорт електроенергії з Росії

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує продовжити дію заборони на імпорт електроенергії з країн, які не є членами Енергетичного співтовариства, тобто Російської Федерації і Білорусі, ще на місяць – до 1 листопада поточного року.

Проєкт відповідного рішення регулятора винесено на його засідання в середу, 29 вересня.

У нацкомісії відзначають, що в період дії з травня 2021 року заборони на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі листів від Міністерства енергетики та НЕК «Укренерго» щодо необхідності відновлення імпорту з цих країн не надходило.

Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, на засіданні внесла зміни до Порядку, який регулює забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам.

