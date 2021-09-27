Венесуела уклала угоду з Іраном щодо обміну важкої нафти на іранський конденсат.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, близькі до переговорів.

Як повідомляє агентство, домовленості можуть порушити санкції США проти Ірану і Венесуели. Про це журналістам Reuters заявили в Мінфіні США. Своп-контракт дозволить Венесуелі розбавляти важку нафту іранської надлегкої, яку використовують в нафтопереробній та хімічній промисловості. Іран планує продавати венесуельську важку нафту в Азії.

За даними джерел агентства, угода укладена поки на перші пів року. Термін може бути внадалі продовжений.

За даними сервісу TankerTrackers.com, перші 1,9 млн барелів венесуельської важкої нафти вже відвантажені на цьому тижні в порту Хосе в іранський танкер Felicity. Примітно, що раніше танкер ні відзначений у вересневому графіку відвантаження венесуельської нафтової компанії PDVSA.

Агентство, за інформацією трьох своїх співрозмовників, зазначає, що Венесуела таким чином частково оплатила 2 мільйони барелів іранського конденсату, які вже отримала 23 вересня.

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