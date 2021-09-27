Венесуела уклала угоду з Іраном щодо обміну важкої нафти на іранський конденсат

Обновлено: Сентябрь 27, 2021. Тэги: , , ,

Венесуела уклала угоду з Іраном щодо обміну важкої нафти на іранський конденсат

Венесуела уклала угоду з Іраном щодо обміну важкої нафти на іранський конденсат.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, близькі до переговорів.

Як повідомляє агентство, домовленості можуть порушити санкції США проти Ірану і Венесуели. Про це журналістам Reuters заявили в Мінфіні США. Своп-контракт дозволить Венесуелі розбавляти важку нафту іранської надлегкої, яку використовують в нафтопереробній та хімічній промисловості. Іран планує продавати венесуельську важку нафту в Азії.
За даними джерел агентства, угода укладена поки на перші пів року. Термін може бути внадалі продовжений.

За даними сервісу TankerTrackers.com, перші 1,9 млн барелів венесуельської важкої нафти вже відвантажені на цьому тижні в порту Хосе в іранський танкер Felicity. Примітно, що раніше танкер ні відзначений у вересневому графіку відвантаження венесуельської нафтової компанії PDVSA.

Агентство, за інформацією трьох своїх співрозмовників, зазначає, що Венесуела таким чином частково оплатила 2 мільйони барелів іранського конденсату, які вже отримала 23 вересня.

Читайте в «Терміналі», Венесуела в 2021 році планує наростити видобуток нафти до 1,5 млн б / д.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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