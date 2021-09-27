Закачування природного газу в ПСГ Європи, які використовує Газпром, знову на високому рівні

Обновлено: Сентябрь 27, 2021. Тэги: ,

Закачування природного газу в ПСГ Європи, які використовує Газпром, знову на високому рівні

Закачування природного газу в підземні сховища Північно-Західної Європи, які використовує Газпром, знову знаходиться на досить високому рівні після того, як влітку запаси не відновлювалися.

Однак при тому, що до кінця сезону закачування залишилося близько місяця, то навіть посиленими темпами вже не вдасться довести запаси в ПСГ до задовільного рівня, повідомляє «Бізнес Цензор».

За газову добу 25 вересня обсяг закачування в ці об’єкти досяг максимального рівня за останні майже два місяці (з 29 липня), свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe. На даний момент йде закачування в три ПСГ: в Німеччині «Реден» (заповнене на 5,45%) і «Йемгум» (частка Газпрому заповнена на 66,76%), «Бергермеер» (25%) в Нідерландах.

В той же час не ведеться ні закачування, ні відбір зі сховищ «Хайдах» (18,4%) в Австрії і «Катаріна» (43,54%) в Німеччині.

В цілому по Європі, за підсумками газової доби 25 вересня, рівень запасів газу в підземних сховищах досяг 73,48%. Це на 15,38% нижче середнього показника за останні п’ять років. У вересні темпи закачування газу в ПСГ знаходяться приблизно на рівні середніх багаторічних значень, проте цього недостатньо для доведення запасів в ПСГ до рівня, хоча б до близько відповідного показника минулих років. Спотова ціна газу в Європі після ривків в бік $1000 за тисячу кубометрів в даний час стабілізувалася вище $800 за тисячу кубометрів. Контракт з поставкою в понеділок на хабі TTF в Нідерландах коштує $827 за тисячу кубів.

Читайте в «Терміналі», Газпром відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну, а також викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу «Ямал-Європа».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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