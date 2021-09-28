Ціна на газ на ринку Європи перевалила за $1000 за тис куб

Обновлено: Сентябрь 28, 2021. Тэги: , , ,

Ціна на газ на ринку Європи перевалила за $1000 за тис куб

Вартість ф’ючерсів на газ в Європі на відкритті торгів вівторка досягла історичного максимуму, перевищивши 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані торгів на ICE Futures, пише Прайм.

Вартість жовтневого ф’ючерса на газ за індексом голландського TTF, найбільш ліквідного європейського хаба, відкрила торги вівторка на рівні близько 992 доларів за тисячу кубометрів і вже через кілька хвилин перевищила позначку в 1000 доларів, досягнувши максимуму майже в $1030 за тисячу кубометрів в 10.10 кск.

«Термінал» писав, ціна жовтневого ф’ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures в понеділок вранці зробила ривок до нових рівнів, досягнувши 59,585 євро за кВт.год, або $ 727 за тисячу кубометрів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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