Ціна на газ на ринку Європи перевалила за $1000 за тис куб

Вартість ф’ючерсів на газ в Європі на відкритті торгів вівторка досягла історичного максимуму, перевищивши 1000 доларів за тисячу кубометрів.
Про це свідчать дані торгів на ICE Futures, пише Прайм.
Вартість жовтневого ф’ючерса на газ за індексом голландського TTF, найбільш ліквідного європейського хаба, відкрила торги вівторка на рівні близько 992 доларів за тисячу кубометрів і вже через кілька хвилин перевищила позначку в 1000 доларів, досягнувши максимуму майже в $1030 за тисячу кубометрів в 10.10 кск.
«Термінал» писав, ціна жовтневого ф’ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures в понеділок вранці зробила ривок до нових рівнів, досягнувши 59,585 євро за кВт.год, або $ 727 за тисячу кубометрів.